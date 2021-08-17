Изгнанный лидер талибов вернулся в Афганистан

Лидер движения «Талибан» (запрещено в России) Абдель Гани Барадар прибыл в Афганистан из Катара и направился в Кандагар. Он был в изгнании 20 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, что талибы встретили Барадара овациями. О целях поездки не сообщается.

По данным СМИ, Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. Пакистанцы захватили Барадара в плен 8 февраля 2010 года.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее талибы призвали афганцев сдать оружие и боеприпасы. Также отмечается, что любые жалобы мирных жителей на членов «Талибана» будут быстро расследоваться.