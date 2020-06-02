Издание труда Ньютона «Оптика» выставили на торги за полмиллиона долларов

Лондонский аукционный дом Forum Auctions выставил на продажу редкое презентационное издание научного труда Исаака Ньютона «Оптика». Стартовая цена лота составляет £400 тысяч (около $500 тысяч).
«Оптика» считается одной из самых важных научных работ в физике. Данный экземпляр представляет особую ценность — это один из шести первых отпечатанных экземпляров, которые Ньютон подарил своим друзьям и коллегам. Книга принадлежала швейцарскому математику Никола Фатио де Дюилье.
Научный труд выставил на торги частный коллекционер. Он владел этим изданием «Оптики» около 50 лет,
Ранее NEWS.ru писал, что на аукционе в России впервые будет выставлена книга французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» с его автографом.
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