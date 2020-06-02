Издание труда Ньютона «Оптика» выставили на торги за полмиллиона долларов

https://static.news.ru/photo/78985834-a4e0-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Лондонский аукционный дом Forum Auctions выставил на продажу редкое презентационное издание научного труда Исаака Ньютона «Оптика». Стартовая цена лота составляет £400 тысяч (около $500 тысяч).

«Оптика» считается одной из самых важных научных работ в физике. Данный экземпляр представляет особую ценность — это один из шести первых отпечатанных экземпляров, которые Ньютон подарил своим друзьям и коллегам. Книга принадлежала швейцарскому математику Никола Фатио де Дюилье.

Научный труд выставил на торги частный коллекционер. Он владел этим изданием «Оптики» около 50 лет, сообщается на сайте торгового дома.

Ранее NEWS.ru писал, что на аукционе в России впервые будет выставлена книга французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» с его автографом.