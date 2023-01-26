Издание Politico объяснило, почему Германия нуждается в США Politico: Германии нужна помощь США в вопросе политики безопасности

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия не может или не хочет брать на себя ответственность за политику безопасности, для этого ей нужна помощь США, сообщает Politico. По данным издания, политики в Берлине чувствуют себя уверенно, когда за спиной видят представителей Вашингтона.

Издание опросило чиновников и экспертов в США, которые назвали позитивным для Германии решение о поставках Украине танков Leopard после согласия Вашингтона предоставить Киеву Abrams. По их мнению, немецкий канцлер Олаф Шольц может быть доволен, что заставил США прислушаться к своей позиции — на февральской конференции в Мюнхене ему уже не придется отвечать на «неудобные» вопросы о танках.

За последний год это второй эпизод, когда Вашингтон помог Берлину выбраться из геополитического тупика, считают в Politico.

В прошлом году Шольц нуждался в прикрытии со стороны [президента США Джо] Байдена, чтобы убить газопровод из России в Германию «Северный поток — 2». Сейчас ясно как никогда, что Германия не может — или не хочет — взять на себя бразды правления политикой безопасности. Ей нужно, чтобы Америка стояла прямо за ней, — подчеркивается в публикации.

Ранее немецкий политик Даниэль Рой заявил, что Берлин, согласившись на поставки танков Leopard Киеву, порадовал на Украине «поклонников Бандеры» в лице властей страны и замминистра иностранных дел Андрея Мельника. Они должны быть крайне рады, как и «мэр Ивано-Франковска и прочие поклонники Бандеры», отметил Рой.