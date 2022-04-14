Избранный президент Южной Кореи захотел усилить давление на Россию

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию, сообщает издание Washington Post. Южнокорейский лидер также отметил, что нужно увеличить гуманитарную помощь Украине. Он указал на то, что для поставок оружия существуют «препятствия».

Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, — сказал Ёль.

Он добавил, что страна предоставила гуманитарную помощь Киеву объёмом $10 миллионов и призвал дальше работать в этом направлении.

Журналист Хал Брэндс ранее написал в своей статье для агентства Bloomberg, что западные страны сталкиваются с выбором между продолжением поставок оружия Украине и сохранением своих арсеналов для поддержания собственной обороноспособности. Он отметил, что по словам представителей Пентагона, Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов​​​.

Он указал на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.