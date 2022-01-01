Избранный президент Бразилии пообщался с главами делегаций России и Украины Избранный президент Бразилии перед инаугурацией встретился с главами делегаций России и Украины

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перед инаугурацией встретился с главами российской и украинской делегаций, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Лула да Силва сообщил в своем Twitter, что поблагодарил Матвиенко за поздравления, которые ему направил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что Россия и Украину найдут пути для мирного урегулирования конфликта. Избранный президент подчеркнул стремление Бразилии к диалогу с любыми сторонами ради мира и защиты целостности наций.

Я встретился с председателем Совета Федерации <...> Валентиной Матвиенко, возглавившей делегацию страны. Я поблагодарил ее за поздравления Путина и выразил стремление Бразилии к миру, чтобы стороны нашли точки соприкосновения для завершения конфликта [на Украине]. <...> Я получил от вице-премьера Юлии Свириденко приветствие президента Украины Владимира Зеленского и отчет о стране. В Бразилии есть традиция защищать целостность наций, и мы готовы говорить с кем угодно о мире, — написал Лула да Силва.

Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Бразилию 31 декабря. Глава верхней палаты парламента примет участие в инаугурации избранного президента. В состав делегации РФ также вошли зампред Совфеда Константин Косачев и глава аппарата Геннадий Голов.

Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии, которые проходили в октябре, набрав 50,84% голосов. Его соперником во втором туре стал действующий президент Жаир Болсонару, который по итогам получил 49,16% голосов. После победы на выборах Лула да Силва назвал своей главной задачей борьбу с голодом и неравенством.