ЦИК Польши предупредила об отмене выборов президента из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/27758b26-90ad-11ea-b528-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная избирательная комиссии Польши заявила, что назначенные на 10 мая выборы президента могут не состояться. В назначенное время избирательные участки не откроются, а кодекс, регулирующий выборы, не может быть применён.

Срыв выборов главы государства связан с пандемией коронавируса. ГИК лишилась возможности печатать бюллетени, что делает голосование практически невозможным. Новые нормы, принятые в связи с распространением инфекции, приостановили действие ряда полномочий ГИК, говорится в заявлении комиссии.

В то же время она информирует, что предприняты «все установленные законом действия», связанные с предстоящими выборами.

В связи с вышеизложенным ГИК информирует избирателей, избирательные комитеты, кандидатов, избирательную администрацию и органы местного самоуправления, что голосование в день 10 мая 2020 года не может состояться, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президентские выборы в Польше 10 мая не будут проводиться. Об этом заявили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнёр по коалиции, лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин.