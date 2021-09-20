Из спорта в политику: боксёр Пакьяо баллотировался в президенты Филиппин

Известный боксёр Мэнни Пакьяо выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин. Его поддерживает правящая партия страны «Филиппинская демократическая партия — Власть народа». Пример Пакьяо не единственный, когда известный спортсмен идёт в политику и даже занимает руководящие должности. Об этом — в материале NEWS.ru.

Пакьяо заинтересовался политикой в 2016 году. С того момента бывший чемпион мира по боксу занимает пост сенатора страны. Действующий президент Филиппин Родриго Дутерте претендует лишь на пост вице-президента, так как по законам государства нельзя баллотироваться на должность главы государства дважды. В связи с этим шансы Пакьяо очень высоки. Боксёр вырос в обычной семье и является простым «парнем из народа». Более того, филиппинцы обожают своего кумира за достижения в спорте, ведь Пакьяо — первый и единственный боксёр, который стал чемпионом мира в восьми весовых категориях — от наилегчайшей до первой средней.

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев в беседе с NEWS.ru оценил шансы Пакьяо стать президентом Филиппин. Он считает, что боксёр давно выстраивал эти планы. По словам Валуева, Пакьяо имеет оглушительный успех в своей стране.

Все чемпионские качества, которые человеку присущи, у него есть. Узнаваемость и народная любовь у него большая, — сказал он.

Боксёр и футболист во главе городов

Филиппинец далеко не первый, кто пришёл в политику из бокса. Виталий Кличко завязал с рингом в 2012 году, а за четыре года до этого попробовал себя в государственной деятельности, приняв участие со своим блоком в выборах в городской совет Киева. Позднее он вступил в партию «УДАР», которая получила 42 депутатских мандата в Верховной раде Украины.

Виталий Кличко facebook.com/Vitaliy.Klychko

В 2014 году Кличко собирался выдвигать свою кандидатуру на выборы президента Украины, но в итоге отказался от этой идеи и поддержал Петра Порошенко. Вместо этого он принял участие в выборах мэра Киева и победил. Главой украинской столицы Кличко является по сей день.

Мэром другого города бывшего СССР — Тбилиси — стал экс-футболист «Милана» Кахабер (Каха) Каладзе. После карьеры он активно занялся политикой и вступил в партию «Грузинская мечта». В 2012 году спортсмен был избран в парламент страны, позднее он занял посты вице-премьера и министра энергетики Грузии. Осенью 2017 года победитель Лиги чемпионов в составе итальянского «Милана» баллотировался на пост мэра Тбилиси и победил в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.

Губернатор Шварц

Яркий путь от спорта к политике проделал Арнольд Шварценеггер. В 1968–1980 годах он был бодибилдером. В политику Шварц пришёл, когда ему было под 60. К тому моменту многие уже и забыли о спортивном прошлом «железного Арни», ассоциируя его только с образом Терминатора.

Тем не менее с 2003 по 2011 год Шварценеггер являлся губернатором Калифорнии. Пусть его рейтинг никогда не превышал 30%, бывший бодибилдер стал одним из самых крупных реформаторов в правительстве штата. Например, он потребовал от Вашингтона разрешить Калифорнии импортировать из Канады более дешёвые лекарства, а также добился увеличения минимальной почасовой заработной платы на $1.

Арнольд Шварценеггер Christoph Hardt/Global Look Press

От «Золотого мяча» до президента страны

Пожалуй, самый успешный путь от спорта к политике проделал Джордж Веа. Африканский футболист является первым и пока единственным представителем своего родного континента, выигравшим самую престижную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч». Веа закончил с футболом в 2003 году и начал политическую карьеру, заявив о намерении баллотироваться на пост президента Либерии. В 2005 году он уступил во втором туре выборов.

Проиграв, Веа не стал отчаиваться и уехал учиться в Майами. В 2014 году он был выбран в сенат, а затем вновь решил баллотироваться на пост главы государства и на этот раз успешно. С 22 января 2018 года Веа является президентом Либерии.

Известные спортсмены нередко становятся значимыми фигурами в политической жизни страны. За счёт своей популярности они быстро набирают голоса общественности, однако это не даёт гарантий, что им удастся хорошо проявить себя на государственной службе. Возможно, Пакьяо станет одним из первых, кто реализует все свои планы.