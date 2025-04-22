Из соцсетей МИД Израиля исчезли посты о смерти папы римского МИД Израиля удалил все посты в связи со смертью папы Франциска

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

Папа римский Франциск

Из всех официальных аккаунтов МИД Израиля были удалены посты с соболезнованиями по поводу смерти папы римского Франциска. Издание The Jerusalem Post заметило, что в соцсетях больше нет сообщения с фотографией понтифика. Причиной, как пишет издание, могли стать недавние заявления папы римского об Израиле и войне в Газе.

Покойся с миром, папа Франциск. Пусть память о нем будет благословением, — говорилось в публикациях.

Экс-посол Израиля в Ватикане Рафаэль Шютц считает, что пост МИД Израиля был ошибкой. Он заявил, что страна не должна вести подсчеты после чьей-то смерти.

Папа римский Франциск скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца. Понтифик умер на 89-м году жизни 21 апреля. Уточняется, что он ушел из жизни мирно, без мучений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что папа римский по-доброму относился к России, в том числе благодаря своему аргентинскому происхождению. На встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием глава государства обратил внимание, что они не раз встречались с понтификом. До этого Путин также говорил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель.