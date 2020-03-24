https://static.news.ru/photo/3fde2ffe-6e72-11ea-a038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Во Французской Гвиане неизвестные украли 40 тысяч защитных масок, предназначенных для местных медицинских учреждений.

По данным радиостанции Europe 1, маски хранились на территории космического центра Куру.

О краже сообщил руководитель Национального центра космических исследований Франции (CNES) Жан-Ив Ле Галль. По его словам, он шокирован поведением похитителей. Полиция города Куру начала расследование происшествия.

В настоящее время число заражённых коронавирусом во Французской Гвиане составляет 27 человек. Во Франции число умерших достигло 1,1 тысячи человек. За сутки в стране выявили 2,5 тысячи заразившихся, таким образом общее число инфицированных достигло 22,3 тысячи человек, писал NEWS.ru.

Всего в мире зафиксировано 422 тысячи больных COVID-19, скончались 18,9 тысячи. В России выявлено 495 случаев инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.