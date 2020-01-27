https://static.news.ru/photo/9a627c1a-40e5-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В английском языке появился неологизм, сделанный из имени супруги принца Гарри Меган Маркл.

Пользователь Twitter Райан Картер предложил использовать новый глагол «меганмарклить» (to Meghan Markle) в значении «достаточно ценить себя и своё психическое здоровье и вовремя покидать комнату/ситуацию/среду, в которой ваше подлинное я не приветствуют или не хотят видеть», пишет The Guardian.

Как писал NEWS.ru, 18 января отказавшиеся от части королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец герцога Сассекского принц Чарльз. По признанию самой Маркл, её не привлекала жизнь в королевской семье, где в последние два года ей и мужу постоянно указывали на их место.