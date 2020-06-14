Из Хошимина вылетел вывозной рейс в Россию

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На вывозном рейсе из вьетнамского Хошимина в Москву вылетели 395 пассажиров. Помимо россиян на борту находятся две гражданки Молдовы и один гражданин Казахстана.

14 июня в 12.17 из аэропорта Таншоннят вылетел вывозной рейс AFL293 Хошимин — Москва (с дальнейшей пересадкой в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону), — говорится в сообщении Тelegram-канала генконсульства РФ в Хошимине.

Уточняется, что помимо людей на борту самолёта летят несколько домашних животных, в том числе два кролика.

Всего в апреле — июне из Вьетнама в Россию вывозными рейсами вылетели 1063 человека.

Как писал NEWS.ru, больше всего российских граждан, желающих вернуться на родину, остаётся в странах Юго-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что проблемными регионами также являются Северная и Латинская Америка. Это связано с тем, что вывозных рейсов оттуда мало, а страны все оказались перекрыты из-за карантина — и российским дипломатам с большим трудом приходилось вывозить сограждан, перевозя их из страны в страну.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.