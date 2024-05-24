Из Газы прибыли тела еще трех заложников, включая партнера Шани Лук NYP: тела еще трех заложников были обнаружены ночью в секторе Газа

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены семей израильских заложников, удерживаемых в плену ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия 24 мая сообщила, что в секторе Газа найдены тела еще трех заложников, убитых 7 октября. По данным The New York Post, среди них оказался партнер студентки из ФРГ Шани Лук.

Тела Ханана Яблоньки, Мишеля Нисенбаума и Ориона Эрнандеса Раду были обнаружены, а их семьи были уведомлены, — говорится в публикации.

Армия уточнила, что заложников убили в день нападения на перекрестке Мефальсим. Тела жертв были доставлены в Газу. Объявление появилось менее чем через неделю после того, как армия заявила об обнаружении тел трех других израильских заложников, убитых 7 октября 2023 года.

Террористы лишили жизни около 1200 человек. В основном жертвами стали мирные жители. Около 250 человек были похищены в результате теракта 7 октября.

Израильские военные ранее обнаружили тела трех заложников, включая 23-летнюю Шани Лук. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что пленные были убиты во время нападения движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильский национальный судебно-медицинский институт и Минздрав установили личности погибших заложников и уведомили их семьи. Операция по поиску тел прошла успешно благодаря допросам бойцов палестинского движения.