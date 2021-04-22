ОАЭ депортировали организатора «голой» фотосессии

https://static.news.ru/photo/8c43abb2-a373-11eb-b540-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задержанного в Дубае россиянина, которого подозревают в организации фотосессии в обнажённом виде, депортировали из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Такое решение принял суд страны. Об этом заявили в генконсульстве России в Дубае.

Суд снял с россиянина обвинения и принял решение о его депортации из ОАЭ, он должен покинуть страну в 16.15 по местному времени (15.15 мск), — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, россиянин вылетел в Москву рейсом авиакомпании Emirates Airlines.

Ранее в Дубае были арестованы туристки, среди которых были девушки из России, Украины, Белоруссии и Молдавии Они сфотографировались в обнажённом виде на балконе. Выяснилось, что эротическую фотосессию заказал израильский портал для посетителей категории 18+, который является филиалом неназванного американского порносайта. 6 апреля всех девушек депортировали из страны.

Позже две участницы голой фотосессии на балконе отеля в Дубае рассказали, что их обманул следователь, который отреагировал на жалобу жильцов соседних зданий. Модели сообщили, что к ним пришёл «добрый полицейский», который сказал, что они ни в чём не виноваты и всё, что от них требуется, это прийти и дать показания. Тогда их сразу отпустят. Они поверили и пошли с силовиком. В результате девушки провели в тюрьме восемь суток в камере для особо опасных преступников. Они просыпались каждые полчаса из-за переклички, поэтому нормально поспать не удалось.