«Из абстракции сказок»: публицист оценил возможный распад НАТО Публицист Хазин: вероятный распад НАТО и вступление Турции в ОДКБ — из абстракции сказок

Фото nato/flickr.com

Вероятный распад НАТО и вступление Турции в ОДКБ — это разговоры из «абстракции сказок», заявил экономист и публицист Михаил Хазин в разговоре с ИА SM-News. При этом в США всерьёз оценивают вероятность того, что НАТО и Евросоюз перестанут существовать, считает эксперт.

Я пришёл к выводу о том, что все эти разговоры о распаде НАТО, о вступлении Турции в ОДКБ, они из абстракции сказок. Оно переходит в состояние, когда это надо всерьёз обдумывать, что с этим делать, когда это случится. Причём не только с нашей стороны, но и той стороны, — сказал Хазин.

Он добавил, что разрушить Евросоюз пытается Великобритания, потому что без этого не может создать свою валютную зону и войти в «высшую политическую лигу».

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе после начала военной операции России на Украине. Речь идёт об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Он добавил, что военный союз теперь может размещать свой войска в Восточной Европе. Джоанэ назвал эти планы созданием «прочной позиции на восточном фланге».