Ивано-Франковские власти сообщили об ударах по критической инфраструктуре

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г. Ивано-Франковск

В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре, сообщила председатель областной администрации Светлана Онищук. Она попросила местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку существует угроза ракетных обстрелов. Также Онищук обратилась к населению с просьбой не распространять фото и видео.

Зафиксировали удары по объектам критической инфраструктуры в области. Оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео, — сказала Онищук.

Ранее в Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также были слышны взрывы в Кривом Роге и Запорожье. В различных регионах Украины работают системы противовоздушной обороны.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Ранее стало известно о взрывах в Одессе и области, Виннице и в Ровно.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Позднее в Сети появилось видео с последствиями удара.