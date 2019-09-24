https://static.news.ru/photo/3a5e5a48-df09-11e9-a1e3-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка произнесла речь на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. При этом пользователи Сети обратили внимание не на выступление, а на её образ.

Она пришла в довольно скромном наряде — голубой рубашке за две тысячи долларов и белой юбке с цветочным орнаментом. Однако дочь политика забыла про нижнее бельё, что и стало причиной пересудов, сообщает Life.ru .

По мнению пользователей Сети, наряд Иванки позволял участникам Генассамблеи видеть контуры её груди. Это, как считают юзеры, позволяет говорить о том, что дочь Трампа опозорилась. Другие полагают, что Иванка выглядела стильно и при этом строго.

Ранее News.ru сообщал, что новая короткая стрижка Иванки Трамп говорит о стремлении построить политическую карьеру. Такого мнения придерживаются специалисты по пиару. Согласно отчёту американской компании Critical Mention, которая отслеживает упоминания в Сети, первый же выход Иванки с новой причёской привлёк внимание 1,4 млрд пользователей.