Шалом, славяне: иудеи отправятся на Украину, чтобы молиться за мир Брацлавские хасиды с начала пандемии не могут нормально совершить паломничество в Умань. Теперь они говорят, что даже боевые действия их не остановят

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Ежегодно десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев едут в город Умань на Украине, чтобы отметить там иудейский новый год — Рош ха-Шана. В этом году их, похоже, не остановят даже боевые действия. NEWS.ru выяснил, как хасиды готовятся к непростому паломничеству.

Вечеринка в стиле брацлавских ортодоксов

Большая часть евреев, которые едут на Украину, — представители течения брацлавских хасидов, основанного в начале XIX века раввином Нахманом из Брацлава (ныне Винницкая область). Под конец жизни рабби переселился в Умань, там находится его могила. Верующие считают, что еврейский новый год они обязательно должны встретить с покойным лидером общины.

Отличительная черта брацлавских хасидов заключается в том, что они исповедуют культ радости. Любое служение, как правило, наполнено весельем, песнями и танцами. Основатель движения Нахман проповедовал, что постоянное пребывание в состоянии радости — это предписание от Бога. Поэтому во время паломничества в Умани один за другим проходят концерты, вечеринки и другие увеселительные мероприятия.

Неудивительно, что кроме глубоко верующих брацлавских хасидов в Умань приезжают и те, кто просто хочет хорошо провести время. Для многих путешествие в украинский город — это главный рейв года, да еще и с религиозно-мистической атмосферой. В 2018 году израильская газета Haaretz процитировала анонимного дипломата, который поведал: чуть ли не половина посещающих Умань якобы приезжают только для того, чтобы пуститься во все тяжкие. В публикации говорится, что Рош ха-Шана в Умани — это «грязный, соблазнительный и мистический праздник», который многие раввины считают еретическим, но никак не могут отменить.

Впрочем, сами брацлавские хасиды не возражают против таких гостей на своем празднестве. Они не предъявляют особых требований к тем, кто хочет прикоснуться к их главному событию года, а готовы делится своим духовным опытом даже с людьми, далекими от религии.

Хотя местные жители уже привыкли к семитским гостям (паломничество в Умань было развито даже в советские годы, но в меньшем масштабе), между ними то и дело возникают конфликты и драки. Из-за «адептов радости» перекрывают многие улицы, что не нравится уманчанам. К тому же коммунальные службы не всегда успевают убирать мусор, поэтому город на время паломничества превращается в свалку.

Фото: wikipedia.org Хасиды идут на Новую Умань

Не проходит и года, чтобы СМИ не отчитались об очередном конфликте между украинцами и евреями в Умани. Бывали случаи, когда разбушевавшихся хасидов даже депортировали с Украины и лишали права возвращаться. Ежегодно Израилю приходится отправлять в Умань собственный наряд полиции, чтобы помогать украинским правоохранителям поддерживать общественный порядок.

Как бы то ни было, паломничество в Умань остается важным религиозным и семейным праздником для истинно верующих. Они считают, что новый год, встреченный у могилы основателя течения, всегда будет счастливым. Параллельно с вечеринками хасиды учат мальчиков Торе и религиозным предписаниям, так что истинная суть паломничества состоит не только в концертах и веселье.

Прорваться к могиле

Проблемы у брацлавских хасидов возникали и прежде. В 2020-м, в разгар пандемии ковида, Украина усилила санитарный контроль на границе, отказавшись пускать паломников на свою территорию. Но еврейские организации не сдавались и готовы были пойти на любые условия, лишь бы иудеям разрешили приехать. Некоторые обещали поселиться за чертой города. Другие целыми семьями отправляли письма в посольство Украины в Израиле с рассказами о том, как они весь год экономили ради заветной поездки. Третьи умоляли пустить их, ибо без паломничества им суждено умереть от тогда еще неизученной болезни. Тогда с белорусской стороны, в Гомельской области, застряли от 700 до 1500 хасидов, еще десятки человек оказались заблокированы в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. Кстати, еще в 2008 году Израиль, предвосхищая возможные препоны, попытался перевезти могилу Нахмана в Иерусалим, но не добился успеха.

В этом году еврейский новый год приходится на 25–27 сентября. И тут на пути хасидов встала другая преграда — специальная военная операция (СВО). Тем не менее они все равно полны решимости исполнить религиозный долг.

Хотя боевые действия проходят относительно далеко от Умани в Черкасской области, там все равно ощущается их влияние. Так, на ночь в городе отключают свет, а с 23:00 действует комендантский час. Многие недоумевают, как именно хасиды собираются праздновать в таких условиях. Против поездки выступают и власти Израиля. Совет национальной безопасности страны предупредил лидеров движения, что правительство не будет нести ответственность за тех, кто поедет на Украину. Киев, со своей стороны, также сообщил, что не будет пускать паломников, так как не может гарантировать их безопасность.

Предвидя все ограничения и запреты накануне Рош ха-Шана, многие хасиды отправились в Умань заранее. В основном они попали на Украину через границу с Молдавией. По сей день паломники продолжают прибывать, но опасаются, что со дня на день украинские власти перекроют все доступные лазейки. Некоторые пытаются перестраховаться и даже просят выдать им украинское гражданство.

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Хасидам здесь не рады?

Сами жители Умани признают выгоду от паломничества для всех сторон. Иудеи веселятся и получают свой ценный религиозный опыт, а уманчане на этом хорошо зарабатывали. В городе создана инфраструктура паломничества — отели, хостелы, кошерные рестораны. Однако все больше украинцев, как показывают опросы, не рады гостям. По некоторым из них, уже более 94% жителей Умани выступают против еврейского паломничества. Они уверяют, что никакого процветания этот праздник не приносит. Общий доход от него исчисляется $270 тыс., но более трети этой суммы уходит на одну только уборку после непрерывного веселья.

Большинство приезжих ведут себя нехорошо. Они ведут себя так, будто все здесь принадлежит им. Мы надеемся, что они поймут: они здесь гости и должны вести себя более уважительно, — пожаловался местный житель Дмитро израильскому изданию The Times of Israel.

«Это правда. Многие ведут себя не очень хорошо. Мы бы хотели, чтобы они были лучше воспитаны», — вторит ему земля Александр.

По прогнозам в этом году вместо традиционных 40–60 тысяч гостей приедут лишь несколько тысяч. Небольшое число евреев, которые жили в Умани и остались там даже после начала СВО, надеются, что все желающие приехать смогут это сделать. Они верят, что их молитвы помогут разрешить политический кризис.