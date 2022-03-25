Главу МИД Ирландии увели со сцены из-за угрозы взрыва

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени был вынужден покинуть сцену во время выступления из-за угрозы взрыва, пишет ITV. Во время речи чиновника на мероприятии в городе Белфаст охранники неожиданно увели его со сцены прямо посередине выступления.

Это тот момент, когда служба безопасности сообщила министру иностранных дел Ирландии Саймону Ковени об угрозе взрыва бомбы, когда он выступал на мероприятии по мирному урегулированию в Белфасте, — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска за попытку продать руководству Украины закрытые данные для диверсий, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В ФСБ уточнили, что инициатором передачи секретной информации выступил именно хабаровчанин.

Кроме того, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы. Венедиктов опубликовал пост в Telegram, в котором указал, что под дверь его квартиры неизвестные подбросили свиную голову, а также наклеили стикер с украинским гербом и антисемитской надписью.