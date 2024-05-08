Итоги Второй мировой войны в цифрах: СССР и Китай возглавили список потерь

Фото: Владимир Гребнев/РИА Новости

Штурм Берлина, завершающая часть Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия завладела столицей нацистской Германии. Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Вторая мировая война стала самым масштабным и разрушительным конфликтом в истории человечества. В ней приняли участие 62 страны, а боевыми действиями были затронуты территории 40 государств. Большая часть населения планеты так или иначе принимала прямое или косвенное участие в этой войне.

Жертвами конфликта стали более 75 млн человек. Самые страшные потери понес СССР: война унесла 24 млн жизней советских граждан. Китай потерял 19,5 млн населения, а Германия – 7,69 млн.

Потери в технике исчислялись в десятках и сотнях тысяч. Если СССР потерял больше всего танков и САУ — 96,5 тысячи, то Германия лидирует по числу уничтоженных и поврежденных самолетов — 116,6 тысячи. Самым пострадавшим флотом оказался британский: Лондон потерял более 1300 судов. О масштабах разрушений Второй мировой войны — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru