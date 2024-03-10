Итоги конкурса «Мисс мира — 2024»: кто выиграл, почему не было России

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристина Пышкова

В индийском мегаполисе Мумбаи прошел финал 71-го конкурса красоты «Мисс мира». Какие итоги конкурса, кто стал мисс мира — 2024, почему не участвовала представительница России, как выступила украинка?

Кто стал мисс мира — 2024, итоги конкурса

Победительницей конкурса «Мисс мира — 2024» стала 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Мероприятие состоялось в городе Мумбаи на западе Индии, между собой соревновались участницы из 112 стран. Трансляция церемонии награждения была доступна на YouTube.

Пышкова указана как студентка, волонтер и модель международного агентства. Отмечается, что она имеет две научные степени в области права и делового администрирования.

«Моментом ее самой большой гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала волонтером», — подписано на сайте конкурса.

В топ-4, помимо Пышковой, вошли представительница Тринидада и Тобаго Аше Абрахамс, «Мисс Ботсвана» Лесего Чомбо и Ясмина Заутоун из Ливана, которая в итоге заняла второе место и стала первой вице-мисс.

Что известно о новой мисс мира

Кристина Пышкова родилась в чешском Тршинце, а позже переехала в Прагу. Девушка 9 лет училась в художественной академии, с детства танцевала народные танцы, умеет играть на флейте, скрипке, выступала с оркестром в Чехии.

Она с юности работает моделью. Ее фотографии впервые появлялись в журнале Vogue. Пышкова также участвовала в неделях моды в Милане и Париже, снималась для рекламы косметики в Азии.

Сейчас Кристина учится в главном учебном заведении Чехии — Карловом университете. Он является старейшим университетом Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, Пышкова получает второе образование в австрийском Инсбруке. Новоиспеченная мисс мира обучается по специальности «право и бизнес-администрирование». Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками.

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press Кристина Пышкова

Своими кумирами Кристина называет французского модельера Коко Шанель, основавшую модный дом Chanel, и чехословацкую правозащитницу Миладу Горакову, казненную в 1948 году.

Как проходил конкурс «Мисс мира — 2024»

Соревнование провели впервые за два года из-за пандемии коронавируса. Награждение участниц прошло 9 марта, но собрались в Индии они еще 18 февраля. Девушкам предстояло пройти испытания, чтобы попасть в финал.

В ходе «Мисс мира» состоялись конкурсы талантов, соревнования моделей, спортивные испытания. Жюри определяло у девушек лучшие наряды и платья.

Кроме того, на «Мисс мира» были конкурсы «Лицом к лицу» и «Красавица с целью», на которых девушки выступали с речами на социально значимые темы или рассказывали о своей волонтерской и благотворительной деятельности. Победительницами «Лицом к лицу» стали участницы из Ботсваны, Англии, Ливана, Нигерии и Зимбабве. В «Красавице с целью» лучше всех выступили представительницы Украины, Бразилии, Уганды и Непала.

Как уточняется, украинка София Шамия входила в топ-40 участниц, но не попала в топ-12 и выбыла из конкурса.

Почему не участвовала девушка из России

Согласно неофициальным данным, представительница России не участвовала в «Мисс мира», поскольку об этом попросили члены комитета конкурса «Мисс Украина». Организаторы «Мисс Мира» эту информацию не подтвердили.

Ранее девушки из России дважды становились обладательницами титула «Мисс мира». Впервые это произошло в 1992 году, когда в конкурсе победила Юлия Курочкина. Второй российской мисс мира в 2008 году стала Ксения Сухинова из Нижневартовска.

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