Итальянский суд оправдал украинца за убийство репортёра в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3342e900-1e13-11eb-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевик украинского добровольческого батальона Виталий Маркив оправдан апелляционным судом Милана по обвинению в убийстве итальянского журналиста в 2014 году. Репортёр Андреа Рокелли погиб в результате миномётного обстрела у села Андреевка вблизи Славянска.

Маркив был единственным обвиняемым по этому делу, изначально ему дали 24 года тюрьмы. Но апелляционный суд пришёл к выводу, что боевик этого преступления не совершал, сообщает агентство ANSA.

Рокелли попал под обстрел с другими журналистами, в частности вместе со своим переводчиком и другом, правозащитником Андреем Мироновым. Вместе с ними был французский фоторепортёр Вильям Рогелон, который тоже получил ранения и выжил. Материалы дела основывались во многом на его показаниях.

Согласно свидетельству француза, обстрел вёлся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми якобы командовал Маркив. Последний свою вину в суде не признал и заявил, что процесс над ним политизирован. Адвокаты украинца утверждали, что улики против него сфабрикованы «под давлением российской пропаганды».

Известно, что Маркив обладает двойным гражданством — Украины и Италии, куда он приехал в 16-летнем возрасте в 2005 году вместе с матерью. В 2012 году украинец пытался поступить на службу в итальянские вооружённые силы, но после событий 2014 года вернулся на Украину и записался в Нацгвардию. Арестован Маркив был в Италии 20 июня 2017 года, куда приехал навестить мать.

Адвокаты боевика настаивали на проведении баллистической экспертизы на месте событий, которые произошли шесть лет назад, чтобы установить истинные причины гибели репортёров. На суд первой инстанции приезжали представители властей Украины, которые назвали Рокелли «жертвой военного инцидента» и просили освободить Маркива.

Вынесенное решение ещё можно оспорить в Кассационном суде, но уже после того, как оно будет опубликовано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины. Об этом он заявил после приговора суда итальянского города бывшему бойцу ВСУ Виталию Маркиву.