Переговоры Германии, России, Украины и Франции по теме Украины находятся в кризисе из-за того, что устарел сам «нормандский формат», сообщил политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани для Lenta.ru. Он считает, что переговоры позволили достичь целей лишь частично, хотя ведутся достаточно длительный срок, и способ их ведения необходимо заменить на более эффективный.

Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине, — заявил Грациани, имея в виду скорую смену канцлера в Германии и президентские выборы во Франции.

Он добавил, что сейчас проблема Донбасса вряд ли приоритетна для Германии и Франции и даже составление дорожной карты для разрешения конфликта на Украине могут оценить как успех нового канцлера Германии Олафа Шольца и нового президента Франции в случае проигрыша Эммануэля Макрона.

Ранее Министерство внутренних дел Германии призвало Россию вернуться за стол переговоров по ситуации в Донбассе. Внешнеполитическое ведомство ФРГ выразило пожелание продолжить работу в «установленных форматах» и ​​в соответствии с установленными принципами.