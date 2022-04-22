Итальянский генерал заявил, что Байден не хочет мира на Украине

Бывший начальник штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико заявил, что власти США и Великобритании не заинтересованы в завершении конфликта на Украине. В эфире телеканала La7 он отметил, что Байден и Джонсон ни разу не произнесли слово «переговоры».

Я думаю, что корень проблемы вот в чём. Слово «переговоры» ни разу не прозвучало из уст Байдена, Столтенберга, госсекретаря Блинкена, Джонсона, стран Балтии, Польши, — сказал военный.

Итальянский генерал обратил внимание, что в публичных и непубличных выступлениях названных им лиц не найти слов «прекращение огня» или «переговоры».

Вывод здесь один, считает бывший начальник штаба ВВС, — они все просто не хотят мира.

Потому что они, очевидно, не хотят мира. Я знаю, о чём говорю. Джо Байден не хочет мира, и если его не хочет Джо Байден, то другие тоже его не хотят, — резюмировал Трикарико.

Генерал добавил, что в данной ситуации генсек НАТО Йенс Столтенберг является «резонатором» Байдена. Что касается Великобритании, то она в своей «категоричности и агрессивности» превосходит американских чиновников.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что истинной причиной помощи Украине со стороны США является желание американского президента Джо Байдена «сдерживать» Россию. Она также добавила, что Штатам следовало бы претендовать на добычу значительных запасов украинского лития, но этим Байден, по утверждению Грин, также не занимается.