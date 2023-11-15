Итальянские ученые зафиксировали ярчайшую космическую вспышку в истории NC: ярчайшая космическая вспышка в истории нарушила атмосферу Земли

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Космическая вспышка гамма-излучения, возникшая в результате коллапса массивной звезды в черную дыру, была зафиксирована итальянскими учеными, сообщает издание Nature Communications. По словам исследователей, она стала самой яркой вспышкой за всю историю человечества и вызвала нарушения в верхних слоях атмосферы Земли. Вспышке присвоили название BOAT (англ. Brightest Of All Time).

Яркая вспышка достигла планеты 9 октября и продлилась всего семь минут, однако этого времени было достаточно для того, чтобы ее заметили детекторы молний и солнечных вспышек. Как утверждают исследователи, вспышка повлияла на работу длинноволновой связи на высоте от 60 до 350 километров, а также ударила по верхней ионосфере, где образуются свободные электроны.

Предполагается, что вспышка возникла в результате поглощения массивной звезды черной дырой, расположенной в созвездии Стрелы. Это событие произошло на расстоянии 1,9 млрд световых лет от Земли, однако сейчас источник расположен на расстоянии 2,4 млрд световых лет. Это явление обусловлено расширением Вселенной.

Астрономы ранее обнаружили таинственный космический объект, стреляющий звездной пылью. По мнению ученых, они стали свидетелями рождения новой звездной системы. При этом подчеркивается, что на снимках, полученных с помощью телескопа Webb, запечатлено два объекта. Это означает, что система сформируется из двух звезд, связанных гравитацией.