Итальянские СМИ рассказали о «секретном триумфе» Путина Corriere della Sera: «секретный триумф» Путина заключается в развитии сельского хозяйства

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«Секретным триумфом» Путина является развитие сельского хозяйства в России . Такое мнение высказал в статье для издания Corriere della Sera журналист Федерико Рампини. Он рассказал, как «поплатился», когда в рамках обзора продовольственной ситуации в мире вместе с новостью о снижении цен на зерно и сельскохозяйственные продукты также написал о том, что сельское хозяйство РФ «пышет здоровьем», а связи с чем страна достигнет рекордного экспорта зерна. несмотря на «страшные сценарии».

По словам Рампини, сельское хозяйство — «секретный триумф» Владимира Путина,. Автор отметил, что он помнит времена, когда американские фермеры не давали совтским гражданам голодать, но теперь все изменилось.

Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства, — написал журналист.

По имеющимся данным, с 2000 до 2018 экспорт сельхозпродукции из РФ увеличился в 16 раз. В настоящее время в стране производится больше зерна, чем в США, по этому показателю Рроссия занимает третье место после Китая и Индии.

Еще одна новость, которая «особенно понравится» Москве, по мнени. автора, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство.

Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении, — подчеркнул журналист.

В результате под контролем России находится 13-16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022-го российский экспорт должен превысить уровень прошлого года, резюмировал автор.

Ранее сообщалось, что более 60% территории Евросоюза в настоящее время находится в кризисном режиме: на 47% земель выпадает осадков меньше обычного, и почве не хватает влаги, а еще 17% земель с сельхозкультурами испытывают негативные последствия. Такая аномальная жара в Европе может привести к росту цен на продовольствие, заявил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.