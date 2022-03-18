Итальянские депутаты предложили Путину выступить в национальном парламенте

Итальянские депутаты предложили выступить президенту РФ Владимиру Путину в национальном парламенте вслед за украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет La Repubblica. С такой инициативой выступили парламентарии, входящие в правящую коалицию партий «Движение 5 звёзд» и «Лига».

После Зеленского мне бы хотелось послушать Путина, — заявил депутат от «Движения 5 звёзд» Никола Гримальди.

Его позицию поддержали однопартийцы Давиде Серрителла и Габриеле Лорендзони. При этом член «Движения 5 звёзд» Энрика Сеньери посчитал, что приглашение украинского лидера в нацпарламент неуместно, так как он уже выступил в Европарламенте.

Ранее стало известно, что 22 марта Зеленский должен произнести речь в парламенте Италии по видеосвязи. В издании подчеркнули, что до этого в законодательном органе страны иностранцы выступали всего дважды, одним из них был папа римский Иоанн Павел II.

Зеленский ранее заявил во время выступления в бундестаге, что Украина обязательно вступит в Евросоюз. Он попросил ЕС поддержать данное стремление Киева.

7 марта стало известно, что представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок на вступление в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией. Теперь Европейская комиссия должна опубликовать свою точку зрения.

Затем 27 государств решат, одобряют ли они Киеву, Тбилиси и Кишинёву оформление статуса кандидатов на вступление.