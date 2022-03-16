Итальянская газета выдала кадры удара по Донецку за разрушения на Украине

Итальянская газета La Stampa опубликовала фотографию мужчины из Донецка рядом с телом женщины после удара ВСУ по городу, но подписала его фразой: «так Киеву грозит последний штурм». На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила итальянских журналистов в «особом цинизме». Она добавила, что западные СМИ действуют в угоду одной точке зрения. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале дипломата.

Видимо, фотография из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать её, и итальянским журналистам было всё равно, что они совершили подлог. Всё сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре, — написала Захарова.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли 17 человек. Ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики произошедшее назвали терактом. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «весьма разочарованы» отсутствием реакции НАТО, ЕС и США на удар Украины по центру Донецка. По его словам, западные лидеры также отказались осудить кого-либо за этот инцидент.