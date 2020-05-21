Итальянка получила картину Пикассо, потратив €100

https://static.news.ru/photo/e144cdd6-9ae0-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lorenzo Carnero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянка Клаудия Боргоньо выиграла картину известного художника Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в €1 млн. Девушка купила единственный выигрышный билет акции «1 Пикассо за 100 евро», устроенной некоммерческой организацией «Помогать другим».

Всего в рамках благотворительной акции было продано более 51 тысячи билетов. Боргоньо теперь сможет украсить свою квартиру работой художника «Натюрморт», написанной в 1921 году, сообщают «Невские новости».

До итальянки в лотерее выигрывал 24-летний гражданин США. В 2013 году ему досталась другая картина этого художника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австралиец потерял из-за коронавируса работу и стал миллионером. Житель Аделаиды купил лотерейный билет и выиграл £2,4 млн. Он будет ежемесячно получать по £10 тыс. в течение 20 лет. Австралиец признался, что джекпот принёс ему «полное облегчение» от возникших проблем.