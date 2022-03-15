Итальянец рассказал о проблемах с отоплением из-за стоимости газа

В Италии начались проблемы с отоплением из-за стоимости газа, рассказал «МК в Красноярске» переехавший из Рима Валерио Дзанетти, живущий в Красноярске девять лет. Отапливать дома теперь могут только немногие богатые жители Италии, заявил он.

В районе, где я жил, уже начались проблемы с отоплением из-за резко подорожавшего топлива. Мои знакомые и соседи говорят, что на следующий год, если цены продолжат расти, останутся без отопления вообще. Да, Италия не Сибирь, но когда на улице минус пять, дома тоже довольно холодно. И теперь многие не знают, что делать. Отопление в домах может себе теперь позволить только маленький процент богатых итальянцев, — сказал Дзанетти.

Кроме того, подорожала итальянская паста, которая готовилась из российской пшеницы. А вот в России, по мнению Дзанетти, политика импортозамещения работает.

Итальянец имеет российское гражданство и помогает жителям Донбасса как активист Народного фронта.

Ранее о готовности остаться без российского газа заявили в Германии. С таким утверждением выступил на брифинге неназванный представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ. По его словам, власти Германии также ведут переговоры с целью повышения независимости от поставок российского угля.