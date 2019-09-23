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Итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций (НПО) SOS Mediterranee и «Врачи без границ» высадить 182 мигранта, которые были спасены в водах Средиземного моря.

По данным SOS Mediterranee , пассажиры были подняты на борт 17 и 18 сентября. За прошедшие семь дней Италия уже во второй раз допустила в свои порты судно НПО, принимающее участие в спасении нелегалов в море.

В организации также отметили, что капитан корабля ответил отказом на предложение Ливии высадить мигрантов в порту города Эль-Хомс, так как «по международному праву его нельзя считать безопасным местом».

Ранее News.ru писал, что отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 247 мигрантов в Средиземном море. Большинство из них являются выходцами из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары.