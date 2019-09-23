Итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций (НПО) SOS Mediterranee и «Врачи без границ» высадить 182 мигранта, которые были спасены в водах Средиземного моря.
По данным
В организации также отметили, что капитан корабля ответил отказом на предложение Ливии высадить мигрантов в порту города Эль-Хомс, так как «по международному праву его нельзя считать безопасным местом».
Ранее News.ru писал, что отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 247 мигрантов в Средиземном море. Большинство из них являются выходцами из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары.