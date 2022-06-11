Италия опубликовала документ о пророссийских настроениях СМИ и блогеров

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Правительство Италии представило документ, свидетельствующий о пророссийских настроениях в местных СМИ и блогах после публикации в издании Corriere della Sera о расследования Комитета парламента Италии по безопасности. Оно проводилось в отношении граждан страны, являющихся якобы частью «пророссийской пропаганды». Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise. Как отметил глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлле, в стране не существует никакого «большого брата». Его слова приводит ANSA.

Не существует никакого «большого брата» <...> в Италии: никто не хочет вести расследования о частных мнениях, — заверил Габриэлле.

Он, в частности, заверил, что экс-председатель постоянной комиссии по внешним связям Сената страны Вито Петрочелли не являлся объектом какой-либо разведывательной деятельности. Также Габриэлле подчеркнул, что «свобода мнений священна» и указал на отличие её от фальшивых новостей.

По словам чиновника, на решение обнародовать документ повлияло то, что ранее он оказался в руках представителей СМИ и был отредактирован

Сам факт распространения секретного документа — очень серьезная вещь, и ничто не останется безнаказанным, — подчеркнул Габриэлле.

Он выразил надежду, что полное прочтение документа положит конец любым «позорным подозрениям» против национальной разведки в деятельности, направленной на ограничение права на информацию.

Ранее газета Corriere della Sera выступила с публикацией, в которой содержался список «пророссийских пропагандистов». В этом перечне фигурировали журналисты, обозреватели и политологи.