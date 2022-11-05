Италия, Австрия и ФРГ проголосовали против резолюции по борьбе с нацизмом

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Италия, Австрия и Германия впервые в истории проголосовали против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Это произошло в ходе заседания Третьего комитета ГА ООН, рассказал РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

Третий комитет ГА ООН 4 ноября принял проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Голосование по нему проходит каждый год. В этом году за резолюцию проголосовали 106 стран, традиционно включая Израиль.

Против проекта резолюции выступили США, Украина, Германия, Италия, Франция, Япония, Британия, Грузия, Венгрия и страны Балтии. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом для проведения спецоперации на Украине. При этом Италия, Германия и Австрия никогда не выступали против этой резолюции.

На моей памяти это первый случай в истории, — сообщил Лукьянцев.

Дипломат добавил, что даже в 2011 году, когда был раскол в рядах ЕС и часть его государств проголосовала против проекта резолюции, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии клятвенно заверили, что никогда «по принципиальным соображениям» не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма.

Но, видимо, политические соображения взяли верх, — подытожил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что за проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма проголосовали 106 стран, против — 51, воздержались — 15.