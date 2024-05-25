«IT-армия»: стало известно о сети киберлабораторий НАТО по периметру России Дипломат МИД Люкманов сообщил о сети киберлабораторий НАТО у границ России

Фото: Spc. William Kuang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО создают киберлаборатории у границ России в целом ряде стран, в числе которых Эстония, Латвия, Финляндия и Румыния, рассказал РИА Новости директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Специалист отметил, что сама программа по формированию сети стала частью гибридной войны США против России, а Украине досталась роль основного полигона для ее реализации.

Не секрет, что Альянс формирует целую сеть киберлабораторий по периметру российских границ в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе — в Грузии и Молдавии, — пояснил он

Люкманов отметил, что Вашингтон курирует учения в киберсфере, где отрабатываются различные сценарии по противостоянию российской стороне в цифровой сфере. По его словам, совсем недавно завершились учения Cyber Flag. На Украине, добавил он, хакеры пользуются покровительством кураторов из НАТО.

В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной «IT-армии», осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов, — уточнил Люкманов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Блока могут применить пятую статью договора Североатлантического альянса в случае серьезной кибератаки. Данный пункт соглашения предполагает, что все страны союза обязаны отреагировать при атаке на одного из его членов.