Стало известно о подготовке ВСУ к отступлению из Артемовска ISW: ВСУ готовят план контролируемого отступления из Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные готовят план контролируемого отступления из Артемовска (украинское название — Бахмут), считают аналитики из Центра изучения войны (ISW). По их данным, бойцы ВСУ разрушили два моста в районе города. Таким образом, они пытаются помешать наступлению Вооруженных сил России, предполагают эксперты.

Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода с боевых действий из частей Бахмута. <...> Украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и один на трассе Хромово-Бахмут к западу от Бахмута. Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению русских в восточной части Бахмута, — говорится в докладе ISW.

Аналитики также ссылаются на слова советника президента Украины Александра Роднянского, который ранее заявил, что украинские войска укрепили свои позиции на западных окраинах Артемовска. Он считает, что даже если ВСУ полностью уйдут из города, российским военнослужащим придется потратить значительное количество времени на взятие города.

Накануне командир одного из подразделений ВСУ Мадьяр сообщил о том, что получил приказ отступить из Артемовска. Он заявил, что выполнит приказ, не комментируя его, хотя причины такого распоряжения командования ему непонятны.