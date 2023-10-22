Истребители США за сутки десять раз нарушили воздушные границы Сирии

Фото: Antonin Vincent/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авиация международной коалиции во главе с США десять раз за сутки нарушила границы воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф, передает ТАСС заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадима Кулить. По его словам, также за этот временной промежуток со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — отметил Кулить.

По его словам, коалиция создает своими действиями условия для опасных происшествий в воздухе. Кроме того, нарушение границ накаляет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул Кулить.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и разместят дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам руководителя оборонного ведомства, после консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение «укрепить позиции Минобороны в регионе». Кроме того, Остин напомнил, что ранее на Ближний Восток отправились авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения и авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.