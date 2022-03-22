Истребители Румынии сопроводили рейс из Москвы в Стамбул

Румынские истребители 22 марта поднялись в воздух для сопровождения пассажирского самолёта, следовавшего из Москвы в Стамбул. Причиной послужило сообщение о бомбе на борту лайнера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Румынии.

Для истребителей воздушной полиции эта миссия оказалась новой. Они сопровождали рейс Turkish Airlines в воздушном пространстве страны.

Истребители взлетели в 18:58 мск и находились рядом с пассажирским самолётом до 19:24. По заявлению пресс-службы военного ведомства, миссия проходила в условиях максимальной безопасности.

Ранее стало известно, что венгерские истребители Gripen были подняты в воздух днём 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на Министерство обороны. По информации издания, неопознанное воздушное судно засекли радары в восточной части Венгрии.