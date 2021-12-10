Истребитель ВКС России сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик США

Истребитель Су-30 ВКС России сопроводил над Чёрным морем самолёт-разведчик ВМС США. За последнюю неделю это уже третий полёт разведывательных бортов стран — участниц НАТО возле границ России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, который входит в Минобороны РФ.

10 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить нарушения государственной границы и для опознания воздушного судна в воздух подняли истребитель Су-30. Экипаж российского самолёта идентифицировал его как самолёт-разведчик Р-8А ВМС США. Сопроводив иностранный борт, лётчики РФ не допустили нарушения границы.

После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — сообщает агентство.

Двумя днями ранее, 8 декабря, три французских боевых самолёта пытались приблизиться к территориальным водам России над акваторией Чёрного моря. Навстречу были подняты российские истребители Су-27, сопровождавшие иностранные крылатые машины во время полёта на минимальном расстоянии.

Во вторник у побережья Крыма был замечен самолёт радиоэлектронной разведки ВС США. В МИД РФ и Росавиации отмечали, что такие действия повышают риски для гражданских лайнеров.