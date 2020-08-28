Истребитель Су-27 зацепил дорожный знак и унёс его в небо

https://static.news.ru/photo/b28f2a4a-e996-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-27 Фото: Vadim Savitsky/Russian Look/Global Look Press

Истребитель Су-27 ВВС Украины снёс дорожный знак на трассе Киев — Чоп в Ровенской области и улетел с ним. Инцидент произошёл во время учений, когда участок дороги был переоборудован во взлётно-посадочную полосу, а автомобили пускали в объезд.

Украинский истребитель зацепил воздухозаборником дорожный знак о рекомендуемой скорости движения 90 км/ч. Видео опубликовал телеканал «2+2».

Отмечается, что на трассах Ровенской области в течение года сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают автомобили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лётчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО совершили первые полёты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Видео полёта выложили в Интернет. Запись велась из кабины пилота, на ней видно, как истребители идут на взлёт и сам полёт.