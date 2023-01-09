«Лучше смерть, чем гибель Родины». Как Шарль де Голль стал лидером Франции

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал Шарль де Голль

8 января 1959 года генерал Шарль де Голль стал президентом Франции. Он пришел к власти в дни тяжелого кризиса, чтобы спасти республику от гибели. И выполнил свое обещание. Государственная система была полностью реформирована. Де Голль стал основателем Пятой республики и создателем политической доктрины «голлизма», которая сохраняет влияние во Франции по сей день. NEWS.ru расскажет о том, что сделал де Голль, чтобы стать признанным лидером нации.

Детство

22 ноября 1890 года во французском городе Лилль в семье профессора Анри де Голля появился на свет мальчик, которому дали имя Шарль. Благородный род де Голлей очень древний, первые упоминания о нем относятся к XIII веку. С древности де Голли верно служили королям Франции сначала мечом, а затем шпагой.

Они не приобрели больших богатств на службе, да и высоких чинов не достигали. Когда к XIX столетию французское дворянство после революции и эпохи террора лишилось значительной части своих имений и начало хиреть, многие знатные фамилии нашли спасение в браках с буржуа, меняя славное имя на хорошее приданое. Так поступил и служивший Наполеону I дед де Голля, женившись на дочери табачного фабриканта.

Фото: Unidentified photographer/Public domain/Wikimedia Commons Слева направо: Ксавье, Мари-Агнесс и Шарль де Голлль, 1899 год

Его дети, среди которых был Анри, отец Шарля, не стали продолжать семейную традицию службы в армии и занялись науками. Так что Шарль рос в семье, где военные традиции уже давно превратились в смутное воспоминание о прошлом.

Детство Шарля прошло в Париже, где работал его отец. Анри де Голль твердо придерживался принципа, что домашнее образование превосходит то, чему можно научиться в любой школе. Совместно с супругой они учили пятерых детей всем наукам. Особое внимание Анри де Голль уделял французской истории, в которой отлично разбирался. Дома царила атмосфера патриотизма. Шарль еще тогда запомнил слова отца:

Лучше смерть, чем гибель Родины.

В стране тогда господствовал культ национального реванша. После унизительного поражения во Франко-прусской войне 1870-1871 годов Франция потеряла северные провинции Эльзас и Лотарингию, а также была вынуждена платить немцам огромную контрибуцию. Это воспламенило чувства французского общества, которое желало лишь возмездия немцам. Французы все как один готовились к будущей войне, а то, что она рано или поздно начнется, ни у кого не было сомнений.

Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com//Global Look Press Исторический рисунок, Франко-Прусская война

В возрасте 10 лет Шарля отдали учиться в католический колледж. Хотя там немало внимания уделяли теологии, церковному праву и истории церкви, учебное заведение давало отличное гуманитарное образование. Шарль изучал классические языки, в подлиннике читал греческих и римских авторов, освоил немецкий язык, занимался литературой, историей, географией. Тогда же он начал писать стихи и охотно участвовал в театральных постановках, которые ставили ученики колледжа.

Юность

В 1902 году во Франции к власти пришли левые. Они сразу стали вести антиклерикальную политику. Среди прочих мер Церкви теперь было запрещено иметь учебные заведения. Католический колледж закрылся, и в 1907 году Шарль был вынужден уехать в Бельгию, чтобы закончить обучение в католическом колледже Сакре-Кёр.

В следующем году в числе лучших учеников юный де Голль совершил школьный тур по Южной Германии и Швейцарии, осмотрел старинные замки, города, памятники архитектуры и красоты горной природы. После этого он вернулся в Париж, уже имея представление о своем будущем: де Голль задумал поступить в лучшее военное училище Франции — Сен-Сир. Но конкурс был чрезвычайно велик, поэтому Шарль записался на годичные подготовительные курсы. Осенью 1909 года он с успехом сдал экзамены и стал курсантом.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Шарль де Голль, 1910 год

Однако во Франции существовал строгий порядок: прежде чем начать обучение на офицерский чин, следовало год отслужить солдатом в армии. Де Голль записался в 33-й пехотный полк и отправился прямо на немецкую границу, поближе к потенциальному противнику. А через год наконец оказался в Сен-Сире.

Условия были очень суровые: подъем в 05:30, два часа физических упражнений, три часа общеобразовательных дисциплин и, наконец, шесть часов военных предметов: тактики, военной истории, фортификации, баллистики, топографии. Всего 11 часов занятий ежедневно.

В 1912 году Шарль де Голль завершил обучение. Он был тринадцатым по успеваемости в выпуске из более чем ста человек и получил блестящую рекомендацию от начальства:

Настоящий военный. Очень добросовестный и преданный своему делу. Командует спокойно и энергично. Будет великолепным офицером.

Надев офицерские эполеты, де Голль отправляется к первому месту службы — в тот самый 33-й пехотный полк, где он начинал военную карьеру. Его командиром был полковник Филипп Петен, будущий маршал Франции и, по удивительному стечению обстоятельств, противник де Голля во время Второй мировой войны.

На фронтах Первой мировой

Ощущение скорого конфликта тогда буквально носилось в воздухе. Долго ждать не пришлось: в августе 1914 года раздались выстрелы Первой мировой. Европейские державы объявили мобилизацию, на фронты выдвинулись миллионные армии. Уже 5 августа в поход выступил и де Голль, который сделал запись в своем дневнике:

Полк выступил сегодня утром в строгом порядке. Мало народа вышло посмотреть, как мы уходим. Но это были решительные люди, которые смогли сдержать слезы. Итак, вперед! Сейчас действительно наблюдается единый порыв и энтузиазм, о котором я мечтал.

Уже 15 августа состоялся первый бой с немцами близ городка Динан. В нем Шарль получил ранение в ногу. Его прооперировали в Париже и отправили долечиваться. В январе молодой офицер вернулся в свой полк, но всего через пару месяцев получил новое, куда более тяжелое ранение в руку, которую пришлось лечить до осени.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Шарль де Голль, 1910 год

Но де Голль вновь оказался в строю и даже получил капитанский чин. Вскоре он оказался прямо в «Верденской мясорубке» — крупнейшей военной операции Первой мировой войны, продолжавшейся с февраля по декабрь 1916 года. И Франция, и Германия рассчитывали тогда перемолоть основные силы противника, добиться истощения его сил, чтобы получить возможность перейти в наступление.

Французская армия потеряла в те месяцы больше 150 тысяч солдат и офицеров. 2 марта де Голль встретил мощнейший удар немцев. Французы храбро сражались, но первая линия обороны оказалась почти полностью уничтожена.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Шарль де Голль (в центре), 1916 год

Уцелевшие солдаты видели, как их командир, возглавив контратаку, упал на землю, пронзенный немецким штыком. Приказ по армии сообщил:

Командир батальона капитан де Голль при страшной бомбардировке немцев, которая почти выкосила его солдат, поднял оставшихся в живых на яростную атаку, посчитав такое решение единственным достойным воинской чести. Он пал в бою при непосредственном соприкосновении с противником.

Но на самом деле Шарль выжил, его, истекающего кровью, нашли немецкие солдаты и унесли в тыл. После лечения де Голль оказался в лагере для военнопленных. Там он несколько раз пытался бежать, но был схвачен и получил свободу лишь после подписания перемирия.

Между двумя войнами

Послевоенное сокращение армии не коснулось де Голля. Он продолжил службу, а уже в 1919 году был направлен на повышение квалификации в военную школу Сен-Мексан. Вскоре Шарля, уже имеющего репутацию военного теоретика, отправили в длительную командировку в Польшу. Этому государству, образованному после окончания войны, требовалось в срочном порядке создавать свою армию, поэтому французский офицер получил должность преподавателя в Варшавском военном училище.

Когда в 1919 году началась Советско-польская война, советские войска сначала перешли в наступление в Прибалтике и Белоруссии, но затем были отброшены назад мощным контрнаступлением поляков. В польскую армию призвали всех, кто находился на службе. Де Голль получил под командование батальон и сражался с красными до конца войны, завершившейся тяжелым поражением Красной армии под Варшавой, Замостьем и на Немане.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Шарль де Голль, 1924 год

Де Голль отказался занять высокий пост в армии Польской республики и вернулся во Францию. Там он стал преподавателем в Сен-Сире. В 1924 году Шарля перевели на службу в Генеральный штаб и направили учиться в военную академию, которую он окончил в 1943 году, опять оказавшись в числе лучших по успеваемости.

Тридцатые годы стали временем известности де Голля как военного администратора и теоретика. Он работал в Высшем совете национальной обороны при комитете министров республики, написал несколько книг, получивших широкую известность не только во Франции, но и среди военных всего мира.

В ту эпоху, когда очень многие увлекались военной доктриной, сочетавшей сверхмощные оборонительные линии с массированными ударами бомбардировочной авиации, де Голль заявил, что будущее за танковыми войсками, которые смогут взламывать статичную оборону и заходить далеко в тыл противника, открывая путь для прорыва фронта силами пехоты. Но французское военное руководство было поглощено идеей создать неприступную линию Мажино и совершенно не слышало предложений Шарля де Голля. Его проект реформы армии был отклонен, а офицеру (он уже стал полковником) рекомендовали продолжить заниматься наукой и не лезть в политику.

Падение Франции

Когда 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, Франция как гарант безопасности этой страны была вынуждена вступить в войну. Де Голль получил назначение командующим танковыми войсками 5-й армии, стоявшей в Эльзасе. Он с тяжелым предчувствием отправился к новому месту службы, ведь было понятно, что никакой талант не спасет Францию, когда время для военной реформы было упущено.

Польша была разгромлена в течение двух недель, а на Западном фронте началась «Странная война», когда ни французы, ни немцы не предпринимали решительных действий.

Фото: Bayeux.fr, CC0/Wikimedia Commons Шарль де Голль

В январе 1940 года крайне обеспокоенный таким положением де Голль решил направить меморандум восьмидесяти видным политическим и военным деятелям Франции. В нем он написал о необходимости срочно пересмотреть отношение к танковым войскам, так как боевые действия в Польше доказали: грядущая война будет войной моторов, а не пехоты. Впечатление на политическое руководство страны этот меморандум не произвел, а военный министр заблокировал попытку депутатов добиться назначения де Голля секретарем Военного комитета — координационного органа военного управления Франции.

10 мая 1940 годы немцы внезапно нанесли массированный удар в обход линии Мажино. Статичная оборона оказалась полностью бесполезной. Танковые клинья вермахта глубоко вгрызались в позиции французских войск, разрезали их на части, оставляли в окружении.

11 мая к идеям де Голля решили наконец-то прислушаться. Его назначили командующим срочно сформированной танковой дивизии. Под началом решительного командира она смогла остановить наступление немцев под Абвилем, за что де Голль получил чин бригадного генерала.

Фото: dpa/Global Look Press Шарль де Голль

Но даже самые успешные действия одной дивизии не могли изменить положение дел на фронте. Германское наступление было уже не остановить. 7 июня де Голль получил назначение заместителем министра обороны и прибыл в Париж, чтобы попытаться спасти столицу. Но французская армия, деморализованная безволием высшего руководства страны, была уже неспособна вести войну.

14 июня Париж пал, а кабинет министров бежал на юг Франции. 17 июня генерал де Голль сел на самолет и отправился в Англию, которая продолжала сражаться. Он не хотел участвовать в капитуляции Франции.

Во главе «Свободной Франции»

Так оказалось, что среди высшего французского руководства лишь один человек не пошел на сговор с немцами. 18 июня правительство Франции, во главе которого встал бывший командир де Голля маршал Петен, объявило о готовности подписать мир с Германией. Вечером того же дня Шарль де Голль выступил в студии BBC с таким заявлением:

Военачальники, возглавлявшие в течение многих лет французскую армию, сформировали правительство. Ссылаясь на поражение наших армий, это правительство вступило в переговоры с противником, чтобы прекратить борьбу. Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет! <...> Исход этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война. <...> Я, генерал де Голль, прибывший в Лондон, приглашаю французских офицеров и солдат, которые находятся на британской территории или смогут там оказаться, установить связь со мной. Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно погаснуть и не погаснет.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Шарль де Голль

Так появилось военно-политическое движение «Свободная Франция», ставшее основой для французского Сопротивления. И де Голль, естественно, оказался лидером этого движения.

В условиях падения французского государства главной задачей генерала стало привлечь на свою сторону губернаторов колониальных владений Франции. Там находились свежие французские войска, там существовала инфраструктура управления. Опираясь на заморские колонии, можно было продолжать борьбу.

Успехи поначалу были невелики — де Голля поддержали центральноафриканские колонии и несколько маленьких французских колоний в Индии. Но уже в конце 1942 года, после высадки союзников в Северной Африке и начала боевых действий в Сирии, под власть «Свободной Франции» перешли огромные французские колониальные территории от Алжира до Мадагаскара.

Параллельно в самой Франции разворачивалось сопротивление немцам, которое всячески поддерживалось британцами и американцами. Они снабжали отдельные ячейки партизан оружием, средствами связи, деньгами.

Фото: Rohwedder/dpa/Global Look Press Шарль де Голль

Не обошлось без проблем. Американские власти считали де Голля слишком независимым, им же была нужна марионетка, покорная приказам из Вашингтона. Американцы попытались организовать свержение генерала, ради этого они даже были готовы пойти на сговор с коллаборационистами из правительства маршала Петена.

Но Шарль де Голль обыграл американцев и на дипломатическом, и на военном фронте. Успехи войск «Свободной Франции» сделали генерала безусловным лидером французского народа, а попытка американцев заменить де Голля на генерала Анри Жиро, ранее работавшего вместе с Петеном, провалилась после того, как в повстанческом правительстве Франции большинство мест получили сторонники де Голля.

24 августа 1944 года в Париж первыми вступили танковые отряды генерала Леклерка, капитуляцию немецкого гарнизона приняли именно французские войска де Голля. Генерал победителем въехал в освобожденную столицу. А 26 августа он уже принимал парад французской армии, прошедший на Елисейских Полях.

На пути к Пятой республике

После победы Шарль де Голль стал главой правительства Франции. Но тут же обнаружилось, что имеющие большинство в парламенте социалисты и коммунисты единым фронтом выступают против прославленного генерала, видя в нем «нового Бонапарта», подозревая его в желании установить диктатуру.

Все начинания де Голля блокировались, и 20 января 1946 года генерал-премьер-министр подал в отставку, покинул Париж и уединился в собственном доме в провинции на севере Франции. В это время восстановленная после победы над Германией Четвёртая республика переживала тяжелейший кризис. Правительство, формируемое парламентом, постоянно меняло свой состав, левые спорили с правыми и никак не могли договориться. Вдобавок начались восстания в колониях, что привело к вводу войск и длительной войне в Алжире и Индокитае.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Шарль де Голль

В условиях почти полного распада государственной власти 15 мая 1958 года Шарль де Голль выступил с обращением к нации:

Вот уже 12 лет как Франция старается разрешить проблемы, непосильные для режима партий, и идет к катастрофе. Некогда в тяжёлый час страна доверилась мне с тем, чтобы я повел ее к спасению. Сегодня, когда стране предстоят новые испытания, пусть она знает, что я готов принять на себя все полномочия Республики.

Энтузиазм французов, верящих своему генералу, был столь велик, что 1 июня, несмотря на решительное сопротивление коммунистов, де Голль был утвержден новым главой правительства. Осенью прошел конституционный референдум, изменяющий политическую систему страны и устанавливающий Пятую республику. 79% французов поддержало реформы.

Теперь Франция становилась не парламентской, а президентской республикой с сильной властью главы государства, которым, разумеется, стал де Голль. Он тут же воспользовался полученными полномочиями и начал решать самые больные проблемы.

Фото: Benjamin E. «gene» Forte/dpa/Global Look Press Шарль де Голль

Франция приступила к постепенной деконструкции колониальной системы. При этом она не бежала из колоний, оставляя там огромное политическое и экономическое влияние, сохраняющееся до сих пор. Франция отказалась от использования доллара в качестве резервной валюты и вышла из НАТО. Уничтожались американские военные базы на территории Франции.

Париж начал проводить независимую внешнюю политику, отношения с Советским Союзом были нормализованы и вскоре приняли очень теплый характер. Начался быстрый рост экономики и уровня жизни простых французов. Идеология «голлизма», говорившая о сильной, независимой Франции, которая не связывает себя следованием в фарватере американской политики, получила огромную народную поддержку.

Конец правления

В 1965 году де Голль переизбрался на второй президентский срок. Хотя он был по-прежнему очень популярен, во французском обществе набирали силу левые партии. В 1968 году, когда вся Европа была потрясена массовыми выступлениями левых радикалов, требовавших социальных реформ, протесты против жесткой власти президента де Голля охватили не только Париж, но и другие города Франции.

На досрочных выборах в парламент в июне 1968 года французский народ вновь выразил полную поддержку президенту. Партия голлистов получала полный контроль над парламентом, за нее подали голоса почти 74% французов.

Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press Шарль де Голль

Несмотря на столь большую популярность, де Голль не стал цепляться за власть. Он вынес проект реформы парламента на референдум и 28 апреля 1969 года, когда французы отказались еще больше усилить исполнительную власть, подал в отставку.

Прошло чуть более года, и тяжело переживавший своё поражение Шарль де Голль скоропостижно скончался от сердечного приступа. Генерал вошел в историю Франции как один из самых значительных правителей и реформаторов, как человек, который поставил благо страны выше собственного честолюбия.