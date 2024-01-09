Историк рассказал, почему Запад не может вбить клин между Россией и Индией Историк Латышев: Индия решила не поддаваться шантажу Запада и не изменять России

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Нарендра Моди и Владимир Путин

Энергичные попытки Запада вбить клин в российско-индийские отношения потерпели полный крах, заявил в беседе с «Царьградом» журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев. По его словам, об этом свидетельствует пятидневный визит в Россию главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Журналист напомнил, что в 2023 году Запад активно шантажировал друзей России с помощью украинского конфликта, а также соблазнял Индию в сфере развития экономического и военного сотрудничества. Однако в Нью-Дели, тщательно все обдумав, решили не поддаваться обольщению и старому другу не изменять, указал Латышев.

Я лично никогда и нисколько не сомневался, что разрушить российско-индийские отношения у Запада не получится, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Индия намерена развивать двусторонние отношения в наступившем году, особенно в случае победы партии премьер-министра страны Нарендры Моди на всеобщих парламентских выборах. Однако, по мнению специалиста, традиционные дружеские связи между двумя странами сохранятся при любом раскладе политических сил.

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Мизин заявил, что рекордный объем торговли Индии и России, который в 2023 году превысил рекордные $50 млрд, является ответом на попытки США ухудшить отношения между двумя странами. Эксперт подчеркнул, что сотрудничество России с Индией традиционно происходит без каких-либо спадов.