Историк рассказал о шансах детей принца Гарри вернуться в королевскую семью

https://static.news.ru/photo/88b1c30e-801d-11eb-bd0b-96000091f725_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от титулов, а также их скандальные признания в интервью Опре Уинфри не лишают возможности их детей вернуться в королевскую семью. Об этом заявил историк, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

Отношение к детям принца Гарри и Меган будет таким же, как и к другим членам королевской семьи. Насколько их дети захотят быть в королевском пуле и претендовать на престол — время покажет, — сказал он телеканалу «Звезда».

По мнению эксперта, пока рано говорить о том, как именно будет развиваться ситуация с отношением королевской семьи и отпрысков принца Гарри. Необходимо выждать по меньшей мере лет 10.

Ранее Маркл рассказала, что ещё во время беременности её предупредили, что ребёнок не будет удостоен титула принца и не получит личную охрану. Кроме того, она намекнула на расистские взгляды в королевской семье. Маркл пояснила, что после рождения Арчи «при дворе» обсуждали, «насколько тёмным окажется» цвет его кожи. При этом она не уточнила, кто именно из членов королевской семьи инициировал подобные разговоры.

Как писал NEWS.ru, биограф матери принца Гарри — принцессы Дианы — Эндрю Мортон назвал скандальное интервью местью леди Ди из могилы. По его словам, принцесса, в своё время также столкнувшаяся с неприязнью членов королевской семьи, была бы довольна реакцией общественности на интервью и поддержала бы сына.