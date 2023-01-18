Историк рассказал, как США могут испортить отношения России и Китая Историк Лузянин: Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв украинский вопрос

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв украинский вопрос, однако это не увенчается успехом, заявил в разговоре с РИА Новости профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин. По его словам, другими темами встречи могут стать деэскалация торговой войны и снятие текущих противоречий по Тайваню.

Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно, — сказал Лузянин.

По словам востоковеда, отсутствие успеха в случае попытки вбить клин между странами-партнерами связано с твердой и жесткой позицией Китая. Лузянин полагает, что Блинкену вряд ли удастся оказать какое-либо влияние на решимость китайского лидера Си Цзиньпина сотрудничать с Москвой.

В начале января Baijiahao писал, что предновогоднее заявление президента России Владимира Путина о курсе на укрепление сотрудничества с Китаем является ответным действием на расширение блока НАТО. Обозреватели издания добавили, что о том же самом говорит приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу и формировании новых дивизий.