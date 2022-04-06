Историк РАН оценил вероятность обострения конфликта Индии и Пакистана

В настоящее время ничто не указывает на возможное обострение конфликта между Индией и Пакистаном на фоне спецоперации России на Украине, сообщил Lenta.ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По мнению учёного, отсутствие признаков эскалации в то же время может быть затишьем перед бурей, как это случилось в 1999 году.

Сейчас нет никаких симптомов возможного обострения. Понятно, что это может быть затишье перед бурей, сюрпризы наподобие Каргила-99 всегда возможны, но пока на возможный конфликт ничто не указывает, — заявил он.

Речь идёт о Каргильской войне 1999 года, которая до настоящего времени является последним масштабным эпизодом длящегося несколько десятилетий индо-пакистанского противостояния.

Куприянов считает, что США не станут восстанавливать военное сотрудничество с Пакистаном на фоне отказа Индии присоединиться к антироссийским санкциям. Поскольку основные спонсоры Исламабада — это Китай и страны Персидского залива, то накачивание его оружием, чтобы надавить на Нью-Дели, по сути означало бы усиление китайских позиций в регионе.

В целом возможно, что США попытаются нормализовать отношения с Пакистаном, но не за счёт ухудшения отношений с Индией. Кашмир на повестке дня явно не стоит, — отметил специалист.

Конфликт между Индией и Пакистаном продолжается с момента получения ими независимости в 1947 году. Его основная причина — спор о принадлежности Кашмира.

Штат Кашмир считают одним из самых неспокойных в Индии. На всю его территорию также претендует непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

25 февраля 2021 года Индия и Пакистан решили договориться прекратить огонь впервые за почти 20 лет. Демаркационная полоса между партнёрами проходит в Кашмире и фактически является границей между республиками. До этого попытки остановить конфликты предпринимались в 2003-м.