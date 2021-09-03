Историк предсказал возвращение шариата в Афганистане

«Талибан» (запрещено в РФ) укрепляет свои позиции в Афганистане, поэтому страну ждёт судьба Саудовской Аравии, где доминируют законы шариата. Об этом Lenta.ru рассказал военный историк Борис Юлин.

Они попытаются максимально зафиксировать страну в далеком средневековье. Впрочем, не думаю, что у талибов получится сделать это в полной мере. Им придется смягчить свою радикальную позицию из-за необходимости взаимодействия с остальным миром и включения в международную повестку, — считает эксперт.

Кроме того, у талибов нет дешёвой нефти, как у Саудовской Аравии, поэтому существовать независимо от других они не смогут, отмечает военный историк.

По его мнению, страна постепенно будет становиться более цивилизованной, иначе просто попадёт под контроль западных соседей. Поэтому страна будет развивать собственные ресурсы, так как опорой на один лишь шариат инфраструктуру и экономику не восстановить.

Ранее в провинции Герат в Афганистане прошли акции протеста против новых порядков талибов, которые ущемляют права женщин.