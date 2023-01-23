Историк: период независимых государств в мире подошел к концу Историк Айрапетов: период независимых государств в мире подошел к концу

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Период независимых государств в мире подошел к концу, заявил в интервью EADaily историк Олег Айрапетов. По его словам, в современном мире мнением отдельных стран и групп населения уже не интересуются при принятии серьезных политических решений. Эксперт привел в пример заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который могут не совпадать с курсом других участников Альянса, хотя организация должна действовать исходя из консенсуса. Специалист уточнил, что позиция небольших стран вроде Люксембурга или Дании не будет учитываться при принятии НАТО важных решений.

Надо понимать, что период независимых стран давно уже подошел к концу. Мы живем в другое время <...> Смешно думать, что позиция Дании или Люксембурга или той же Норвегии будет учитываться, когда в НАТО будут приниматься важные решения. Если даже мнение Франции и Германии игнорируется, — сказал Айрапетов.

Историк напомнил — раньше Россия рассчитывала на независимость европейских государств и на перспективность развития двусторонних отношений с ними. Благодаря проектам в Греции и Болгарии Москва планировала получить политический вес в западных политических структурах, уточнил эксперт. Однако в итоге выяснилось, что эти страны «делают то, что им приказано», и сотрудничество закончилось.

Пришел дядя, погрозил пальцем, приказал — и все партнерство закончилось. Потому что ни Болгария, ни Греция, ни Венгрия не являются независимыми странами. Их правительства делают то, что им приказано. Это невыгодно их странам, но политики находятся под контролем, — подчеркнул Айрапетов.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что организация пытается быть объективной, несмотря на то, что, влияние Запада в ООН очень велико на всех уровнях. Дипломат добавил, что в контактах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем представители России подчеркивают необходимость объективности и независимости работы организации.