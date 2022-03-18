Историк Паршина сравнила Байдена с поздним Брежневым и предрекла крах США

Нынешняя система управления США похожа на советское Политбюро в начале 1980-х, а глава Белого дома Джо Байден всё больше напоминает генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, рассказала NEWS.ru российская писательница, историк Лана Паршина. Эксперт, почти 20 лет прожившая в Соединённых Штатах Америки и во Франции, где работала над книгами и фильмами об Адольфе Гитлере и Иосифе Сталине, предрекла крах США.

Когда избрали Байдена, я сразу поняла, что США ждут большие неприятности. Время только подтвердило мою правоту. Не стоит забывать, что Байдену 79 лет. Он в своей речи уже украинцев иранцами называет! Каких здравых решений от него можно ждать? — заявила Паршина.

Историк сравнила нынешнее состояние США с ситуацией в СССР в начале 1980-х. По мнению эксперта, современная система управления в этой стране похожа на «позднее Политбюро».

Вспомните Леонида Ильича Брежнева в последние годы его правления. Он уже говорил с трудом, едва мог принимать адекватные решения. Ближайшие соратники были ему под стать. Чем это всё закончилось для СССР? Крахом. И то же, похоже, ждёт США, — отметила историк.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден — маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, который имеет наглость оценивать российского лидера Владимира Путина. Он добавил, что хозяин Белого дома «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка».