Политолог ответил, вмешается ли Россия в ситуацию в Афганистане

Руководитель Центра внешней политики России отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия не вмешается в афганский конфликт ни при каких условиях, потому что у Москвы есть печальный опыт.

При этом эксперт отметил, что оказывать материальную помощь настроенным против «Талибана» (террористическая организация, признана запрещённой в РФ) группировкам Россия гипотетически может. Хотя сейчас, по его мнению, нужно налаживать отношения с талибами и добиваться от них более разумной политики.

Наше посольство будет действовать. Мы получили гарантии от руководства «Талибана», что посольство может работать и безопасность ему будет обеспечена, — заявил Шмелёв.

Он высказался и о вероятности гражданской войны в Афганистане.

Если начнётся резня бывшей афганской армии, офицерского состава, им другого не останется, как взяться за оружие. Но я думаю, что до нового витка гражданской войны дело не дойдёт, — сказал эксперт.

Профессор добавил, что много зависит от поведения самих талибов — если они не пойдут по пути радикальных реформ на основе ислама, сопротивление сбавит силу.

По его словам, столь стремительное развитие событий предсказать не смог даже глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявлял, что талибы не смогут взять Кабул. Шмелёв добавил, что это произошло несмотря на то, что американцы 20 лет снабжали и тренировали афганскую армию, которая, оставшись без поддержки, моментально развалилась. При этом афганские солдаты отказались воевать за режим Ашрафа Гани.

Основная тяжесть боёв всё-таки лежала на американцах и их союзниках. В Афганистане повторяется сейчас примерно то же самое, что было во время советской, можно назвать сейчас, оккупации или выполнения интернационального долга. Примерно американцы потерпели такое же поражение и бесславно уходят, как советская армия бесславно ушла из Афганистана, — сказал Шмелёв.

Он считает, что нужно оставить распространение идеологии талибов на другие страны. По прогнозам эксперта, это может произойти — исламский радикализм усилится в странах Центральной Азии.

Потерпела крах политика насаждения социализма в отсталой восточной мусульманской стране, и потерпело крах насаждение там западной демократии, — объяснил профессор.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо исходить из реалий того, что «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию Афганистана, включая столицу. Глава государства призвал не допустить развала страны.