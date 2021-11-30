Историк оценил перспективы военно-технической кооперации России с Египтом

У военно-технического сотрудничества России с Египтом хорошие перспективы, сообщил историк, эксперт института Ближнего Востока Сергей Балмасов ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что египетский политик Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси по отношению к России настроен позитивно.

Собственных денег у Египта немного, Каир привлекает для закупки вооружений саудовские средства. Если контракт будет реализован, то сложностей с расчётом быть не должно. У России произошло потепление отношений с Саудовской Аравией, поэтому если брать Египет, то нам на данном направлении есть над чем работать, — сказал Балмасов по поводу поставки в Египет российских Т-90МС и БМПТ «Терминатор».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что «плотные переговоры» России и Египта по поводу экспорта танков Т-90МС успешны. При этом, по его словам, на рынке серьёзная конкуренция: свою технику продвигают Китай и европейские страны.

Ранее сообщалось, что проблемы доступа России на рынки вооружений богатых ближневосточных государств объясняются отсутствием в серийном производстве каких-либо современных типов вооружений. Россия преимущественно предлагает глубокую модернизацию ещё советских образцов или разработанных в советский период.