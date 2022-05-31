Историк объяснил, почему Южная Осетия приостановила вхождение в Россию Историк Долгов: Южная Осетия должна согласовать с Россией вхождение в её состав

Флаг Южной Осетии / Фото Shutterstock

Южная Осетия должна согласовать с Россией вхождение в её состав, сообщил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов. Так в разговоре с Pravda.Ru он прокомментировал приостановку указа об осетинском референдуме.

Вступление Южной Осетии в состав России — это достаточно серьёзный и важный шаг, он должен быть согласован с Российской Федерацией. На мой взгляд, здесь появляются проблемы экономической интеграции, вопросы юридического характера, ведь на граждан Южной Осетии впоследствии будет распространяться российская юрисдикция, — сказал Долгов.

Референдум же, по его мнению, необходим, как и само вступление Южной Осетии в состав Российской Федерации.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о вхождении территории в состав России 30 мая. Гаглоев постановил провести консультации с Россией по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителям обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта.