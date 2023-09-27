Историк назвал задачу Запада на Украине Историк Решетников: задачей Запада на Украине является уничтожение России

Фото: House White House Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной задачей Запада на Украине является раздел и уничтожение России, заявил РИА Новости историк и публицист, генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников на Азовском экологическом форуме в Бердянске. По его словам, страны коллективного Запада на самом деле не преследуют задачу защитить Украину, а хотят сделать РФ третьестепенным государством.

Задача этой войны с их стороны — это разделение, не просто ослабление, а раздел, фактически, уничтожение России. Они не воюют просто ради защиты Украины, как они говорят, защиты территории — нет. Они воюют и готовились к этому только с одной целью: не просто ослабление России и перевод ее в состояние третьеразрядного государства, а раскол России, — сказал эксперт.

Наиболее активную деятельность в скрытой агрессии проявляют Великобритания, США и их спецслужбы, отметил Решетников. Поэтому сейчас необходимо поднимать знамя России и продвигать девиз: «Единая и неделимая Россия», сказал он.

Ранее сообщалось, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области.